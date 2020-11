Ratchet & Clank: Rift Apart uscirà solo su PS5, conferma Insomniac

Intervenendo su Twitter per rispondere a una domanda posta da un fan della serie, Insomniac Games ha confermato che Ratchet & Clank: Rift Apart sarà un’esclusiva PS5 e dunque uscirà solo su questa piattaforma.

Si tratta di una precisazione necessaria in seguito a una domanda legittima, questo perché ultimamente Sony ha reso noto che diversi titoli inizialmente previsti solo per la console next-gen arriveranno anche su PS4. In tal senso basti pensare a Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, a Sackboy: A Big Adventure, oppure a Horizon Forbidden West, tutti in uscita anche sulla console della generazione che si sta per concludere.

Segnaliamo, infine, che Ratchet & Clank: Rift Apart è ancora sprovvisto di una data di uscita ufficiale, ma tutto lascerebbe intendere che possa vedere la luce nel corso del 2021, forse già nei primi mesi del prossimo anno.

