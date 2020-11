Assassin's Creed Valhalla: un nuovo video dedicato alla mitologia norrena

Una buona parte di ciò che rende la cultura vichinga così affascinante è la sua mitologia, e questo aspetto sicuramente non mancherà in Assassin’s Creed Valhalla. Per assicurarsi che tutti i giocatori abbiano almeno una preparazione di base su questo tema, Ubisoft ha rilasciato un nuovo video dedicato proprio all’argomento, e narrato dal narrative director Darby McDevitt.

Sembra che in Assassin’s Creed Valhalla il tema della mitologia avrà il suo peso non indifferente nelle avventure di Eivor e compagni. Anche perché per qualche motivo dubitiamo Ubisoft abbia scelto di creare una versione digitale di Asgard con tanto di Yggdrasil sullo sfondo giusto per farne sfoggio in questo video. Se volete saperne di più su Odino, Frigga, Loki e compagnia cantante, toccherà aspettare il lancio del gioco, previsto per il 10 novembre; se però non potete attendere, non possiamo che fornirvi qualche consiglio per la lettura.