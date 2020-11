Resident Evil Village avrà 4K, Ray Tracing e feedback aptico su PS5

Manca poco all’arrivo delle nuove console, e in molti iniziano a chiedersi concretamente cosa potremo aspettarci dai giochi più attesi in termini di nuove tecnologie. A rispondere a questa domanda oggi è stato Resident Evil Village, con un aggiornamento della sua pagina su Playstation.com. Sulla PlayStation 5, l’ottavo capitolo della tradizionale serie horror di Capcom potrà beneficiare di viste in 4K con tanto di Ray Tracing, oltre ovviamente ai caricamenti rapidi garantiti dalla SSD della nuova console.

Il titolo sfrutterà anche un’altra delle innovazioni apportate dagli ingegneri Sony ai suoi dispositivi, e cioè il feedback aptico del DualSense; stando a quanto riportato sul sito, potremo “sentire il peso e il rilascio del grilleto delle armi da fuoco, per un’esperienza ancora più immersiva.” Infine, visto che anche l’orecchio vuole la sua parte, Resident Evil Village sfrutterà anche la tecnologia Tempest 3D AudioTech.

Capcom non ha ancora rivelato nulla di simile per quanto riguarda le prestazioni del suo titolo su Xbox Series X, ma è plausibile attendersi che anche sulla console Microsoft Resident Evil Village beneficerà della risoluzione 4K, del Ray Tracing e dei caricamenti rapidi. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che circolano voci secondo cui il titolo Capcom sarebbe andato incontro a problemi di sviluppo legati proprio alla versione PS5.