Call of Duty: Black Ops Cold War, Raven presenta le prime tre missioni

Se nel corso delle ultime settimane vi siete dedicati ampiamente all’open beta di Call of Duty: Black Ops Cold War, speriamo non vi siate dimenticati che il titolo presenterà anche una ricca campagna singleplayer, che ci vedrà seguire un gruppo di agenti govenativi impegnati nello sventare una guerra nucleare. Nella serata di ieri, sul blog ufficiale del gioco è apparsa la presentazione delle prime tre missioni della campagna, cortesia di Dan Vondrak di Raven Software. Ovviamente, occhio con la lettura se ci tenete alla storia, perché saranno presenti leggeri spoiler.

Come prima cosa, la campagna di Call of Duty: Black Ops Cold War sarà un sequel dell’originale Black Ops, ambientato dopo un salto temporale di 13 anni. Troveremo nuovamente Woods, Mason e Hudson, in compagnia del nuovo protagonista Russel Adler. Proprio quest’ultimo sarà presentato con la prima missione, In trappola, che ci vede iniziare la nostra avventura in una malandata taverna di Amsterdam, pochi giorni dopo il capodanno del 1981. Da lì non ci vorrà molto per passare a un adrenalinico inseguimento fra i tetti con sparatorie a volontà. Se il nome della missione vi suona familare, è perché di In trappola avevamo già visto un teaser qualche settimana fa.

La seconda missione presentata, Fracture Jaw, ci porterà a conoscere meglio Perseus, la spia sovietica le cui azioni minacciano la pace mondiale, con un flashback ambientato nel corso della Guerra del Vietnam. Fracture Jaw è solo uno dei flashback presenti in Call of Duty: Black Ops Cold War, e stanto a Dan Voudrak l’impegno da parte del team non è mancato. “Uno dei miei livelli preferiti è una delle missioni in Vietnam,” ha dichiarato. “Ce l’abbiamo messa tutta per dare al giocatore maggiore libertà e controllo. Molto probabilmente è la missione più singolare che abbiamo mai creato.”

La terza ed ultima missione di cui ha parlato Raven Software è Estremi Rimedi, che vede il nostro gruppo di protagonisti intraprendere un’ardita azione: non si infiltreranno semplicemente al di là della Cortina di Ferro, infatti, ma addirittura nel quartier generale del KGB. Qui, ovviamente, la parola d’ordine sarà discrezione, e Voudrak ha chiarito come ci saranno più modi di risolvere l’obiettivo prima di arrivare all’adrenalinica fine della missione.

Call of Duty: Black Ops Cold War sarà disponibile a partire dal 13 novembre su PC e console.