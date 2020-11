Demon's Souls: il Game Help di PS5 avrà più di 180 video

È tradizione dei soulsike che non siano giochi semplici da affontare, e che tendano ad essere ricchi di segreti non evidenti al primo sguardo. Proprio per questo, sembra che Demon’s Souls farà ampio uso della funzione Game Help della PS5, che ricorderete era stata presentata con l’interfaccia della nuova console. Ad affermarlo è stato il creative director di Demon’s Souls Gavin Moore nel corso di un’intervista con il Washington Post, e non dubitiamo che ne sarà fatto ampio uso, sopratutto vista l’intenzione di Bluepoint Games di non introdurre livelli di difficoltà (che, d’altronde, mai sono stati presenti nei Souls).

Attenzione, però: il servizio Game Help non sarà disponibile a tutti i giocatori, ma solamente a chi ha una sottoscrizione PlayStation Plus. Per tutti gli altri, vi toccherà arrangiarvi o al massimo fare affidamento ai criptici messaggi arancioni. Demon’s Souls lancerà con la nuova console Sony, il 19 novembre.