Per la gioia dei collezionisti, sembra che il pixelloso roguelite ScourgeBringer avrà un’edizione fisica limitata per Nintendo Switch. Ad organizzare la cosa è stata Play Asia, che già la riporta; per acquistare questa edizione ci vorrà un po’ di pazienza, però, visto che sarà disponibile a partire dal gennaio 2021 e che i preorder partiranno a breve. Nel frattempo, lo sviluppatore Flying Oak ha preparato un nuovo, scatenatissimo trailer di presentazione.

Oltre ovviamente a ScourgeBringer in versione scatolata, questa edizione limitata includerà anche un portachiavi, il manuale di gioco, un certificato numerato unico e la colonna sonora composta da Jonas Turner. In totale, saranno disponibili appena 2000 copie, con i preorder che avranno il via a partire dal 5 novembre. Il gioco in sè, invece, è già disponibile dal 21 ottobre su PC e console.