Twin Mirror: aperti i pre-order per PS4 e Xbox One, ecco un nuovo trailer

Bandai Namco ha diffuso un nuovo trailer di Twin Mirror in occasione dell’apertura dei pre-order per le versioni PS4 e Xbox One dell’avventura targata Dontnod Entertainment e Shibuya Productions. Da notare che è già possibile prenotare la versione PC tramite Epic Games Store.

Il 1° dicembre, i giocatori di Twin Mirror vestiranno i panni di Sam Higgs e potranno iniziare a indagare sui misteri di Basswood e dei suoi abitanti. Come ex giornalista investigativo, Sam ha sviluppato molte abilità analitiche rappresentate nel gioco dal Palazzo Mentale, un luogo in cui i giocatori scopriranno i molteplici aspetti della sua personalità. Il Palazzo Mentale di Sam è un luogo sicuro, dove il protagonista può essere sé stesso senza alcuna pressione o giudizio. I giocatori potranno rivivere il passato di Sam e assistere ai suoi ricordi durante alcune sequenze di flashback per svelare la verità. La singolare mente di Sam, sia logica che analitica, a volte potrà ferire i sentimenti dei propri conoscenti, ed è qui che entra in gioco il Doppio. Si tratta di una figura che solo Sam può vedere. Una rappresentazione di sé stesso ancora più empatica e sociale. Sam potrà sempre contare su questo alleato per una guida attraverso le interazioni sociali ed esplorare una società che a volte rifiuta la singolarità.

Da notare che il gioco sarà compatibile anche con PS5 e Xbox Series X/S già all’uscita.