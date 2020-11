Friday the 13th: a breve verranno chiusi i server dedicati

Gli sviluppatori di Friday the 13th hanno fatto sapere che a breve verranno chiusi i server dedicati e che dunque il supporto al gioco verrà definitivamente interrotto.

Matt Shotcha di Gun Media ha confermato che lo studio staccherà ufficialmente la spina entro la fine di novembre, quando verrà pubblicata l’ultima patch del gioco, tuttavia non è ancora stata fissata una data definitiva. Da notare che sarà comunque possibile continuare a giocare online, tuttavia le connessioni saranno basate sul modello peer to peer sia per la modalità partita privata che per i quick match. Anche il sistema di progressione non verrà intaccato da questa decisione dal momento che il database sul quale vengono immagazzinati i dati degli utenti rimarrà attivo.

Condividi con gli amici Inviare