Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice è in arrivo su console

Il publisher Assemble Entertainment e lo sviluppatore CrazyBunch hanno annunciato che Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice è in dirittura di arrivo su console.

Già disponibile da qualche settimana su PC, l’ultima avventura di Larry Laffer approderà su PS4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso della primavera del prossimo anno.

Inoltre, Koch Media e Assemble Entertainment collaboreranno per portare Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice in edizione fisica su PS4 e Nintendo Switch, prossimamente disponibile anche in Italia.