Xbox Game Pass: disponibile il preload del catalogo EA Play

Com’è noto, a partire dal 10 novembre EA Play farà parte dell’offerta Xbox Game Pass, anche se per il momento solo su console. Vista la quantità di nuovi intriganti giochi in arrivo sul servizio e le dimensioni non indifferenti di alcuni di loro, Microsoft ha deciso di rendere disponibile con ampio anticipo il preload, che infatti è disponibile fin da ora; ovviamente, dovrete ancora aspettare il 10 novembre per poter lanciare i titoli, ma chi si affida a connessioni lente apprezzerà sicuramente l’ampio margine di tempo concesso per il download anticipato. Ricordiamo che EA Play include titoli di alto calibro, come i Battlefield (inclusi gli ultimi due), Titanfall 2 e il cooperativo A Way Out. Il catalogo di giochi Electronic Arts arriverà anche sull’offerta Xbox Game Pass per PC, anche se ci sarà da attendere il mese di dicembre.

