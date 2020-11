Xbox Series S avrà 364 GB di spazio disponibile su disco

Aveva suscitato un po’ di dibattito la rivelazione, qualche settimana fa, che l’SSD da 1TB della Xbox Series X avrebbe in realtà avuto circa 800 GB di spazio disponibile per l’installazione di app e giochi. Sopratutto, molti si domandavano cosa questo avrebbe significato per la Xbox Series S, dotata di una SSD ugualmente performante, ma dalle dimensioni di 512 GB. A meno di una settimana dal lancio della nuove console Microsoft, abbiamo finalmente una prima risposta. Un utente canadese ha infatti ricevuto in anticipo la sua Xbox Series S e, come ha riportato su Reddit, lo spazio disponibile per l’uso è di 364 GB.

Sembra quindi che lo spazio occupato da sistema operativo e altri file di sistema sarà leggermente inferiore rispetto a quanto avviene su Xbox Series X, attestandosi però comunque su una quantità non indifferente. Non è improbabile, quindi, che quei 364 GB disponibili finiscano per esaurirsi rapidamente, sopratutto viste le dimensioni significative che caratterizzano solitamente i titoli di alto profilo.