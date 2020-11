Days Gone supporterà 4K e 60 fps su PS5

Come tanti altri titoli, anche gli zombie di Bend Studio non vedono l’ora di approfittare dell’hardware della nuova console Sony per poterci aggredire in maniera ancora più fluida. Lo studio ha infatti confermato tramite il suo profilo Twitter che su PlayStation 5 Days Gone viaggerà a 60 fps e offrirà risoluzione in 4K dinamico. Un buon motivo per scegliere di dare il via a un nuovo viaggio in motocicletta sulla nuova console Sony o, perché no, riprenderne uno già iniziata: il titolo infatti supporterà il trasferimento dei salvataggi da PS4 a PS5.

Uscito nel corso del 2019 come esclusiva PS4, Days Gone ci vedeva calarci nei panni di Deacon St. John, biker alle prese con un’apocalisse zombie. Se volete saperne di più sul titolo di Bend Studio, potete andare a leggere la nostra recensione.