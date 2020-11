Dontnod: lo studio francese ha ben sei giochi in cantiere

Non contenta del recente lancio di Tell Me Why e di avere Twin Mirror in dirittura d’arrivo, Dontnod guarda con risoluzione al futuro. Nel corso di un’intervista con Venturebeat a proposito del nuovo studio di Montreal, il CEO Oskar Guilbert ha infatti rivelato che lo studio ha già numerosi altri progetti in cantiere. “Il nostro studio sta crescendo, e abbiamo sei giochi in fase di produzione,” ha dichiarato Guilbert. “Le nostre uscite più recenti hanno incontrato molto successo sia con la critica che con i giocatori. Ne sono molto fiero.”

Se è con le avventure interattive – e in particolare con il primo Life is Strange – che Dontnod ha raggiunto la fama, non le mancano esperimenti in altri generi; è il caso dell’action Remember Me e del gioco di ruolo Vampyr. Guillbert però non ha fatto cenno al campo in cui andranno a destreggiarsi queste nuove produzioni, specificando però l’intenzione della compagnia di diversificare le sue IP e, usando una tipica espressione anglofona, “non tenere tutte le uova nello stesso cesto.” D’altronde, questo è quanto abbiamo già visto con Tell Me Why e Twin Mirror, due nuove proprietà intellettuali completamente separate da Life is Strange, della quale pur condividono il genere.