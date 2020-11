Door Kickers 2: Task Force North arriva in Accesso Anticipato su Steam

Buone notizie per i fan della strategia, della simulazione e del fuoco amico: nonostante il 2020 ce l’abbia messa tutta per impedire questo ed altro, Door Kickers 2: Task Force North è arrivato in Accesso Anticipato su Steam. L’annuncio è stato dato da KillHouse Games su Twitter, e lo studio non ha mancato di chiarire alcune informazioni importanti sulla pagina Steam del gioco. A quanto pare, l’Accesso Anticipato di durerà fra i 12 e i 16 mesi, dei quali la prima parte sarà dedicata all’assicurarsi il gameplay funzioni a modo e la seconda allo sviluppo di missioni e unità speciali.

Al momento, nel gioco sono presenti 20 missioni singleplayer, 15 delle quali potremo giocare anche in modalità cooperativa, trovandoci ad avere a che fare con otto diversi tipi di nemici e di NPC e a giostrare 28 diverse armi e pezzi d’equipaggiamento. Se vi sembra poco, potrebbe invogliarvi a mettere mano al portafoglio l’informazione che al rilascio KillHouse prevede che Door Kickers 2: Task Force North vedrà il suo prezzo aumentare del 20% circa – passando quindi da 18,99€ a 23€ o giù di lì.