Borderlands 2: il DLC Commander Lilith disponibile su Switch

Cacciatori della Cripta, è un buon momento per tornare su Borderlands 2! O almeno, lo è se giocate su Switch, perché sulla piattaforma della grande N è ora disponibile Commander Lilith & The Fight of Sanctuary. Questo DLC fa da punto di raccordo fra il secondo e il terzo capitolo dell’amata serie di looter shooter, soffermandosi in particolare sulla figura di Lilith e sul suo ruolo come comandante dei Crimson Raiders, che saranno presto alle prese con una nuova minaccia.

In maniera non troppo diversa da quanto era successo sulle altre piattaforme, su cui il DLC era uscito nel giugno 2019, Commander Lilith & The Fight for Sanctuary sarà disponibile gratuitamente per un periodo limitato, fino al 3 dicembre, ma solo per chi possiede Borderlands: Legendary Collection o Borderlands: The Handsome Collection. Tutti gli altri, come chiarito da Gearbox stessa, dovranno acquistarlo sul Nintendo eShop.