Ghostrunner arriverà presto anche su Nintendo Switch

Abbiate pazienza, anche ai ninja cibernetici e superfuturistici capita ogni tanto d’inciampare. Così deve essere successo al protagonista di Ghostrunner, che a differenza di quanto precedentemente annunciato arriverà su Switch una quindicina di giorni dopo PC, PS4 e Xbox One, e cioè il 10 novembre. L’acquisto su Nintendo Switch vi permetterà anche di sfoggiare una katana speciale pensata appositamente per la console della Casa di Kyoto, ma che non pensate questo vi dia qualche vantaggio in gioco: non ci sono trucchetti o imbrogli in Ghostrunner, solo l’abilità personale.

Ricordiamo, infine, che il titolo di One More Level, 3D Realms e Spligate Ironworks arriverà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X nel corso del 2021.