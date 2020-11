Thermaltake, uno dei principali brand di accessori PC, introduce il TOUGHDESK 500L RGB Gaming Desk, un tavolo gaming a forma di L con tre supporti, una scrivania principale collegata ad un tavolinetto laterale.

La nuova tecnologia e le ampie funzioni della scrivania includono il controllo elettrico della regolazione dell’altezza, un ampio spazio per la gestione dei cavi e un tappetino per mouse RGB a tutta superficie bilanciato per velocità e controllo. Le dimensioni della scrivania principale sono 160 cm di lunghezza e 80 cm di larghezza mentre per il tavolino laterale le dimensioni sono 80 cm di lunghezza e 60 cm di larghezza.

L’illuminazione del tappetino per mouse a tutta superficie consente combinazioni di colori RGB da 16,8 Milioni di colori e sette effetti di illuminazione dinamici; luminosità, velocità e direzione degli effetti di luce sono personalizzabili tramite il software del motore iTAKE. Gli effetti di illuminazione del tappetino per mouse possono essere sincronizzati con i prodotti Thermaltake compatibili con TT RGB PLUS per completare l’ecosistema in modo uniforme. Il tappetino per mouse funziona anche con Razer Chroma, consentendo la sincronizzazione dei giochi e degli effetti di illuminazione RGB. Inoltre, il TOUGHDESK 500L RGB Gaming Desk è progettato per configurazioni di gioco multi-monitor che consentono agli utenti di lavorare e giocare con spazio, stile e comfort.

La portata massima è di 150 Kg, più che sufficiente per ogni esigenza. Come anticipato, la regolazione in altezza è motorizzata e consente di regolare il piano da 70 a 110 cm.

Il prezzo non è per tutti: 1.499 euro, compreso di IVA.