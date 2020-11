Nintendo Switch: la base installata sale oltre quota 68 milioni

Nel diffondere gli ultimi risultati relativi allo scorso trimestre, la Casa di Kyoto ha reso noto che la base installata di Nintendo Switch è ora salita a quota 68,3 milioni. Si tratta di un balzo in avanti notevole dal momento che solamente negli ultimi tre mesi sono state vendute ben 6,68 milioni di console.

Nintendo ha poi fatto sapere che Super Mario 3D All-Stars ha venduto 5,21 milioni di copie, mentre Paper Mario: The Origami King si è per il momento fermato a quota 2,82 milioni di unità. In entrambi i casi si tratta di titoli pubblicati nel corso del trimestre di riferimento, che va da luglio a settembre 2020.

La Grande N ha poi deciso di modificare al rialzo la stima delle console che verranno vendute durante l’anno fiscale che si concluderà il 31 marzo 2021: Nintendo prevede, infatti, di vendere un totale di 24 milioni di Switch, contro le 19 milioni di console inizialmente previste.

Condividi con gli amici Inviare