Hellpoint uscirà sulle console next-gen nel 2021

Cradle Games e tinyBuild hanno annunciato che Hellpoint (qui recensito) sarà prossimamente disponibile anche sulle console next-gen, piattaforme per le quali riceverà un apposito aggiornamento che permetterà al gioco di sfruttare al meglio i relativi hardware.

Su entrambe le console saranno disponibili due modalità: una performance che offrirà 4K dinamici e 60fps, e un’altra che privilegerà la resa grafica offrendo 4K nativi ma a 30fps.

Da notare che i possessori delle versioni PS4 e Xbox One di Hellpoint riceveranno gratuitamente l’update per PS5 e Xbox Series X/S quando questo verrà reso disponibile nel corso del 2021.

