Sea of Thieves sarà ottimizzato per Xbox Series X e Series S

Tramite un messaggio diffuso via Twitter, Rare ha fatto sapere che Sea of Thieves sarà ottimizzato per girare al meglio su Xbox Series X e sulla sorella minore, Series S.

Lo studio britannico rende noto che in entrambi i casi il gioco potrà contare su tempi di caricamento radicalmente ridotti grazie agli SSD delle nuove console, in più Sea of Thieves su Xbox Series X verrà renderizzato in 4K e con un frame rate pari a 60fps. Su Xbox Series S il frame rate rimane invariato, anche qui ancorato a 60 fotogrammi al secondo, tuttavia la risoluzione sarà pari a 1080p.

L’aggiornamento sarà pronto a salpare già al lancio delle console, previsto per il 10 novembre.

Condividi con gli amici Inviare