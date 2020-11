WWE 2K Battlegrounds: in arrivo 10 nuove superstar

2K Games ha annunciato l’arrivo di diversi aggiornamenti per WWE 2K Battlegrounds che introdurranno 10 nuove Superstar e 20 oggetti per la personalizzazione nel corso del mese di novembre. Di seguito il programma degli aggiornamenti, da notare che dove non specificato le Superstar dovranno essere sbloccate spendendo la valuta di gioco.

Venerdì 6 novembre:

Goldberg

Batista

Jey Uso (sbloccato)

Jimmy Uso (sbloccato)

Mercoledì 11 novembre:

Ultimate Warrior

Eddie Guerrero (sbloccato)

Lita (sbloccato)

Mercoledì 18 novembre:

Trish Stratus

Booker T

Ruby Riott (sbloccato)