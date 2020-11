Massive Damage ha annunciato la data di uscita delle versioni console di Star Renegade, il gioco di ruolo con struttura roguelite già disponibile da qualche settimana su PC.

Il gioco sarà disponibile a partire dal 19 novembre su Nintendo Switch e Xbox One (dove sarà incluso dal day one nel catalogo del servizio Game Pass). Per la versione PS4 bisognerà attendere una settimana in più: sulla piattaforma Sony, infatti, Star Renegades vedrà la luce il successivo 25 novembre.