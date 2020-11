Demon's Souls: Bluepoint rivela Character Creator e Photo Mode

Continuano i quasi giornalieri aggiornamenti su Demon’s Souls. Oggi tocca a Character Creator e Photo Mode, che sono stati rivelati da Bluepoint Games in un post sul PlayStation Blog. Per quanto riguarda il comparto di creazione personaggio, sembra che lo studio texano si sia dato davvero da fare: la promessa, infatti, è quella di fino a 16 milioni di permutazioni, garantite dalle numerose aggiunte fatte all’editor del titolo originale. Noi già sappiamo che ci sarà chi lo userà per crearci le peggio cose (termine tecnico, andatevelo a cercare), ma non possiamo che apprezzare l’incredibile lavoro fatto da Bluepoint, dimostrato dagli screen di seguito.

Anche per quanto riguarda la Photo Mode il lavoro fatto sembra davvero notevole. Si tratta di una modalità non presente nei Souls creati da From Software, ma una che sicuramente potrà essere sfruttata adeguatamente vista la ricchezza di panorami baroccheggianti che tanto definiscono anche l’estetica di Demon’s Souls. Ovviamente, oltre a ruotare semplicemente la telecamera potremo anche cambiare posa ed espressione del nostro personaggio e perfino far sparire quelli dei nostri amici.