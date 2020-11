The Pathless: la colonna sonora protagonista dell'ultimo video

The Pathless è un gioco che già dalla sua presentazione, ormai un paio d’anni fa, aveva dimostrato le sue particolarità, sia nel gameplay che ci vede “scivolare” rapidamente su un vasto mondo open world, sia nella scelta di non offrire una mappa del gioco, preferendo lasciare che l’orientamento si basi su punti di riferimento ambientali. Se c’è una cosa a cui Annapurna ci ha abituato, però, è la presenza nei loro giochi di colonne sonore profondamente coinvolgenti e atmosferiche; e, a quanto pare, The Pathless non farà certo eccezione.

Con quel misto di sonorità tribali che ben si adattano al design della protagonista e del mondo di gioco uniti a strumenti più tradizionali, sembra che il nuovo titolo dei creatori di Abzu sarà un piacere non solo da vedere e da giocare ma anche da ascoltare. The Pathless sarà disponibile a partire dal 12 novembre su Epic Games Store, PlayStation 4 e Apple Arcade, mentre arriverà su PlayStation 5 al lancio della nuova console, il 19 novembre.