Devil May Cry 5: Special Edition, l'ultimo trailer è dedicato a Vergil

Una delle aggiunte più importanti che arriveranno con Devil May Cry 5: Special Edition è sicuramente la possibilità di giocare con il fratellone del tradizionale protagonista della serie, e cioè l’enigmatico Vergil. L’ultimo trailer è dedicato proprio al demoniaco samurai vestito di blu e alla sua katana, con tanto di sottofondo musicale dell’artista giapponese HYDE.

Devil May Cry 5: Special Edition arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X in contemporanea con il lancio delle nuove console, e oltre a Vergil, includerà anche una serie di migliorie tecniche e nuove modalità di gioco. Chi si trova su altre piattaforma potrà comprare Vergil a parte, ma attenzione: la Special Edition e i suoi miglioramenti tecnici non arriveranno su PC.