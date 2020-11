Demon's Souls non avrà il Ray Tracing su PS5

Sembra che Demon’s Souls non sarà in grado di sfruttare del tutto le potenzialità dell’hardware della PlayStation 5. Nel corso di un’intervista con il quotidiano spagnolo Level Up, Gavin Moore di Sony ha infatti confermato che il remake di Bluepoint Games non presenterà il Ray Tracing. A far prendere questa decisione, sempre secondo l’intervista, sarebbe stata una questione di tempistiche: evidentemente la volontà di avere il gioco pronto in tempo per il lancio di PlayStation 5 ha costretto a qualche rinuncia. Il Ray Tracing deve essere sembrato una delle cose più sacrificabili, anche visto il già notevole colpo d’occhio offerto da Demon’s Souls. Non è improbabile, immaginiamo noi, che Bluepoint possa decidere di aggiungere in futuro questa funzionalità tramite un aggiornamento; ma sull’argomento né Gavin Moore né gli sviluppatori si sono sbilanciati oltre.

