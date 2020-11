PlayStation 5 sarà acquistabile unicamente online nel giorno del lancio

Una cosa è certa: più si avvicina il giorno del lancio delle nuove PlayStation 5, più l’attesa si fa spasmodica. Proprio per questo motivo, e visto l’accanito riaccendersi della pandemia da Covid-19, Sony ha annunciato che nessuna unità potrà essere acquistata direttamente nei negozi il giorno del lancio. Tutti gli acquisti dovranno essere fatti online, con consegna a domicilio; chi ha effettuato un pre-ordine con ritiro in negozio potrà recarsi sul posto, ma Sony consiglia vivamente di prendere appuntamento. Il fine di queste decisioni è quello di evitare quanto più possibile la creazione di assembramenti; Sony ha addirittura detto esplicitamente “per favore, non accampatevi e non create code davanti ai negozi”, evidentemente ben conscia di cosa succede al lancio di nuovi e attesi prodotti.

Anche qui in redazione siamo ben consapevoli di quanto ansiosi siate (e siamo!) di mettere mano su una PlayStation 5, ma non possiamo fare altro che condividere la scelta di Sony. La sicurezza viene prima di tutto, anche di una nuova console.