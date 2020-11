Destruction AllStars torna a mostrarsi con un nuovo video di gameplay

Dopo averne rinviato l’uscita al prossimo anno, Sony Interactive Entertainment ha diffuso un nuovo video di gameplay di Destruction AllStars dedicato alle diverse modalità di gioco.

La prima è Mayhem: si tratta di una classica modalità deathmatch in cui vince chi totalizza il maggior numero di punti. In Carnado, giocabile sia da soli che in team, bisogna raccogliere gli ingranaggi danneggiando o eliminando gli avversari e poi portare il bottino in un punto di raccolta, vince chi raccoglie più ingranaggi. Anche in Stockpile bisogna raccogliere gli ingranaggi e portarli al punto di deposito, ma tale azione può essere portata a termine solamente a piedi. Gridfall, poi, è una sorta di battle royale in cui uno solo dei sedici giocatori trionfa dopo che gli avversari hanno terminato le loro chance di respawn. Non manca poi una modalità Training per prendere confidenza con i controlli e completare i tutorial. Infine, l’ultima modalità di gioco è Challenge Series, dove i giocatori combatteranno contro l’IA per sbloccare personaggi e oggetti di personalizzazione estetica.

Vi ricordiamo che Destruction AllStars sarà disponibile nel corso del prossimo mese di febbraio, sarà inoltre incluso per due mesi nella raccolta di giochi offerti agli abbonati al servizio PlayStation Plus.