Star Wars Jedi: Fallen Order presto su EA Play e Xbox Game Pass

Electronic Arts ha annunciato che Star Wars Jedi: Fallen Order (qui la nostra recensione) sta per entrare a far parte dei titoli inclusi nel catalogo di EA Play, il servizio in abbonamento che permette l’accesso a numerosi titoli prodotti dal publisher americano. L’action targato Respawn Entertainment si unirà all’offerta di EA Play a partire dal prossimo 10 novembre, ma non è tutto dal momento che – lo ricordiamo – in questa data gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate avranno accesso senza costi aggiuntivi all’intero catalogo di EA Play, dunque anche a Star Wars Jedi: Fallen Order.

A margine, Electronic Arts ha poi fatto sapere che il gioco farà il suo debutto su Google Stadia il successivo 24 novembre.

