Kerbal Space Program 2 rinviato ancora una volta, uscirà nel 2022

Già rinviato qualche mese fa all’autunno del prossimo anno, Kerbal Space Program 2 slitta ulteriormente: la nuova finestra di lancio è infatti prevista in un non meglio specificato periodo del 2022.

A darne notizia ci ha pensato Nate Simpson, Creative Director del gioco, che con un messaggio diffuso sul forum ufficiale si scusa con i fan in trepidante attesa di mettere le mani su Kerbal Space Program 2. Non sono state rese note le motivazioni che hanno spinto il team verso l’ulteriore rinvio, sappiamo solo che gli sviluppatori hanno bisogno di più tempo per far sì che il prodotto raggiunga il mercato nella sua incarnazione migliore.

Vi ricordiamo che Kerbal Space Program 2 venne annunciato per PC, PS4 e Xbox One, tuttavia a questo punto sarebbe lecito ipotizzare che il gioco arrivi anche sulle console next-gen, sebbene non sia stato ancora annunciato nulla di ufficiale in tal senso.

