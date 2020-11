Outriders: presentata la modalità Expeditions

Square Enix e People Can Fly hanno presentato la modalità Expeditions, il ricco contenuto post-campagna di Outriders.

In questa modalità bisognerà affrontare missioni sempre più impegnative per ottenere l’equipaggiamento più potente del gioco e raggiungere i gradi di sfida più elevati.

“Le Expeditions espandono la trama della campagna di Outriders e offrono le sfide più ardue del gioco. Sono pensate per essere affrontate da una squadra di Outrider abili e coordinati“, ha dichiarato Bartek Kmita, direttore creativo di Outriders in People Can Fly. “Sarà necessario avere l’equipaggiamento migliore e la configurazione del personaggio perfetta, nonché una grande abilità e maestria della propria classe per riuscire a raggiungere i livelli più alti delle Expeditions“.

Vi ricordiamo, infine, che Outriders sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S il 2 febbraio 2021. Successivamente, in una data ancora non stabilita, il gioco uscirà anche su Stadia.