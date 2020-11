Control: Ultimate Edition per console next-gen è stato rinviato al 2021

Inizialmente previsto entro la fine dell’anno, Control: Ultimate Edition per console next-gen è stato rinviato ai primi mesi del 2021.

La notizia dello slittamento della finestra di lancio è stata data direttamente da Remedy Entertainment attraverso un breve messaggio diffuso pochi minuti fa su Twitter. Lo studio finlandese spiega di aver bisogno di più tempo affinché la qualità del prodotto finale sia in linea con le aspettative dei giocatori, per questo bisognerà aspettare ancora un po’ prima che il gioco arrivi su PS5 e Xbox Series X/S.

Ricordiamo che Control: Ultimate Edition includerà tutti i DLC pubblicati finora, oltre a diverse migliorie tecniche possibili grazie agli hardware delle nuove console.

