EA rivela i miglioramenti ai suoi giochi su PS5 e Xbox Series X

Tante sono le compagnie che in questi giorni hanno chiarito ai fan dei loro giochi cosa aspettarsi dalla retrocompatibilità di PS5 e Xbox Series X, e oggi EA si è aggiunta all’elenco. In un post sul blog ufficiale, il publisher ha infatti rivelato cosa potremo aspettarci da alcuni dei suoi titoli sulle nuove console.

Star Wars: Squadrons

Xbox Series X : 2160p/60fps (modalità qualità) o 2160p/120fps (modalità performance)

: 2160p/60fps (modalità qualità) o 2160p/120fps (modalità performance) Xbox Series S : 1440p/60fps (modalità qualità) o 1440p/120fps (modalità performance)

: 1440p/60fps (modalità qualità) o 1440p/120fps (modalità performance) Entrambe le console Microsoft: opzione per il Variable Refresh Rate

PlayStation 5 : illuminazione migliorata, stesse risoluzioni e framerate della PlayStation 4 Pro

: illuminazione migliorata, stesse risoluzioni e framerate della PlayStation 4 Pro Tutte le console avranno funzionalità cross-play.



Apex Legends

Tutte le console: risoluzione a 1440p , con altri miglioramenti in arrivo nel corso del prossimo anno

, con altri miglioramenti in arrivo nel corso del prossimo anno Funzionalità cross-play.

The Sims 4

Tempi di caricamento migliorati.

EA SPORTS UFC 4, NHL 21, Madden NFL 21 and FIFA 21

Xbox Series X : stesse caratteristiche della versione Xbox One X

: stesse caratteristiche della versione Xbox One X Xbox Series S: stesse caratteristiche della versione Xbox One S

stesse caratteristiche della versione Xbox One S PlayStation 5: stesse caratteristiche della versione PlayStation 4 Pro

stesse caratteristiche della versione PlayStation 4 Pro Tutte le console: framerate e tempi di caricamento migliorati

Need for Speed Hot Pursuit Remastered

Xbox Series X: stesse caratteristiche della versione Xbox One X

stesse caratteristiche della versione Xbox One X Xbox Series S: stesse caratteristiche della versione Xbox One S

stesse caratteristiche della versione Xbox One S PlayStation 5: stesse caratteristiche della versione PlayStation 4 Pro

Ricordiamo che questi miglioramenti tecnici sono per le versioni di attuale generazione dei giochi. Alcuni di questi titoli riceveranno versioni pensate specificatamente per la next gen; è il caso, ad esempio di Madden NFL 21 e di FIFA 21, che riceveranno la loro versione next gen il 4 dicembre.