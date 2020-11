Battlefield 6 arriverà a fine 2021, conferma Electronic Arts

Sono passati ormai già un paio d’anni da quando gli scontri del quinto capitolo della saga che ha reso DICE famosa sono arrivati sui nostri PC e console, ma sembra che per Battlefield 6 ci sarà da aspettare ancora un po’. Nel corso dell’ultimo resoconto fiscale di EA, infatti, il CEO Andrew Wilson ha fatto sapere che “il prossimo Battlefield arriverà nel corso delle vacanze 2021, e non vediamo l’ora di condividere tante altre novità sul gioco nel corso della primavera.” La decisione di impiegare più tempo del solito per lo sviluppo del prossimo sparatutto di DICE è prevedibilmente dovuta, come spiegato nel documento stesso, alla volontà di sfruttare al massimo l’hardware delle console di nuova generazione e di produrre un titolo che possa rendere loro giustizia.

Battlefield 6 è solo uno dei giochi che Electronic Arts si aspetta di lanciare sulle nuove console nel corso dell’anno fiscale 2022; il documento ne annuncia infatti sei in totale, fra cui un nuovo Need For Speed. Dal canto nostro, non possiamo fare altro che domandarci dove andrà a collocarsi temporalmente il nuovo Battlefield. Dopo aver esplorato le due guerre mondiali, che sia finalmente tornato il momento della guerra futuristica alla Battlefield 2142?