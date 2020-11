Bioware ci consiglia di tenere d'occhio il suo blog in vista del N7 Day

Su le orecchie! Tramite un comunicato stampa, Bioware ci ha consigliato di tenere d’occhio il suo blog in occasione del N7 Day. Come dite? Il calendario di bordo non è mai stato il vostro forte? Nessun problema, perché ci pensiamo a ricordarvi noi la data: il N7 Day cade nella giornata di domani, e nello specifico Bioware ci sta suggerendo di collegarci intorno alle ore 17:00. Le dozzine di voi che sperano in nuove notizie su Anthem potrebbero rimanere delusi, perché lo studio canadese ha chiarito che, prevedibilmente, le novità riguarderanno la serie Mass Effect. Che si tratti di una conferma di quella Legendary Edition di cui tanto si è vociato negli ultimi tempi? La risposta dovrà attendere ventiquattro ore (o qualcosa di più o di meno, a seconda di quando leggete questo articolo).

