Bloodstained: Ritual of the Night arriverà a dicembre su iOS e Android

Annunciata poco tempo fa, la versione mobile di Bloodstained: Ritual of the Night ha ora una data d’uscita, anche se approssimativa. Come riportato da Gematsu, sembra infatti che il port eseguito da ArtPlay sarà disponibile su iOS e Android a partire dal mese di dicembre, al prezzo di 10,99€. Con l’annuncio è arrivato un nuovo trailer, che mostra il gameplay e l’interfaccia adattata ai dispositivi portatili.

Questa versione mobile includerà anche il contenuto dei DLC usciti su PC e console, per un totale di 120 nemici, 107 armi e 23 abilità, tutte adattate all’interfaccia mobile; e a giudicare dal video, sembra non siano stati fatti particolari compromessi nemmeno sulla qualità grafica. Ricordiamo che a breve Bloodstained: Ritual of the Night riceverà anche un nuovo personaggio giocabile, che sarà disponibile su tutte le piattaforme.