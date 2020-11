Apex Legends cambia il suo Battle Pass in seguito al feedback negativo

Sono passati pochi giorni dal lancio della nuova stagione di Apex Legends, e già Respawn Entertainment si è vista costretta ad attuare qualche correzione. Con la stagione è infatti arrivato un nuovo Battle Pass, che però non ha incontrato particolarmente l’apprezzamento dell’utenza. Numerosi i topic sorti in merito, che segnalavano l’eccessiva richiesta in termini di tempo per sbloccare le nuove ricompense e chiedevano a gran voce un intervento. Fortunatamente, sembra che Respawn non abbia perso tempo: come ha annunciato tramite i suoi canali social, infatti, la quantità di esperienza richiesta per ciascuna stella sarà dimezzata (da 10.000 a 5.000). Dalla settimana prossima, inoltre, anche le missioni settimanali richiederanno meno tempo per essere completate.

