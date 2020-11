MSI rivela la sua linea di desktop gaming MEG Aegis Ti5

Se volete assicurarvi che la next gent non sia solo cosa da console ma arrivi anche per voi che giocate su PC, la nuova linea di desktop gaming di MSI è la risposta giusta per voi. La compagnia ha infatti presentato la sua nuova linea MEG Aegis Ti5; questi case presentano un look futuristico e un’illuminazione perfetta per chi vuole una postazione a tema cyberpunk, ma che non pensiate che sia tutta apparenza. Sotto la scocca, infatti, gli Aegis Ti5 celano le nuove schede Ampere di Nvidia e processori Intel i9 di decima generazione, oltre a un quantitativo di RAM che li rende adatti sia come piattaforme di gioco che come workstation e, ovviamente, a capienti SSD.

Non paga dell’offerta, MSI offre anche ai primi 200 acquirenti di un prodotto Aegis Ti5 due regali non indifferenti, e cioè uno schermo curvo Optix MPG341CQR (valore di mercato €899) e una sedia da gaming MAG CH120 (valore di mercato €249). I nuovi desktop gaming di MSI sono disponibili esclusivamente sull’MSI Store in tre diversi modelli:

MEG Aegis Ti5 10TD-007EU (Intel i7-10700K / 64GB RAM / RTX 3070 / 2TB SSD + 2TB HDD) MEG Aegis Ti5 10TE-006EU (Intel i7-10700K / 128GB RAM / RTX 3080 / 2TB SSD + 3TB HDD) MEG Aegis Ti5 10TE-005EU (Intel i9-10900K / 128GB RAM / RTX 3080 / 2TB SSD + 3TB HDD)



La potenza, però, ha il suo prezzo, e infatti gli Aegis Ti5 non sono certo prodotti da tutte le tasche: il loro costo va dai 3.499€ ai 4.499€.