The Medium: l'horror di Bloober rinviato al 2021

Seriamente, di questi tempi faremmo prima a scrivere articoli sui titoli che non vengono rinviati, ma tant’è. Oggi tocca a The Medium, che come dichiarato tramite i canali social ufficiali sarà rinviato al 28 gennaio 2021. Prevedibilmente, a portare a questa decisione è stato il riacutizzarsi della pandemia di Covid-19 e gli effetti che ha avuto sui ritmi di lavoro dello studio polacco, ma Bloober Team cita anche “l’attuale periodo di rilascio di altri giochi sul mercato.” Visto che la data di lancio precedentemente prevista era il 10 dicembre, non è difficile capire a quale gioco nello specifico si stiano riferendo.

Bloober Team sfrutterà il mese in più a disposizione per assicurare un livello di pulizia ancora migliore al suo titolo, e assicurare che possa davvero essere l’esperienza terrificante che promette di essere.