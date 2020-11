Marvel's Avengers: le perdite di Square Enix ammonterebbero a 62 milioni

Il sospetto che le cose non si stessero mettendo bene per Marvel’s Avengers girava già da qualche tempo. Ricorderete come, appena qualche settimana fa, avevamo segnalato come il conteggio giocatori del titolo di Square Enix stesse rapidamente calando; oggi, però, abbiamo una prima indicazione di quali sarebbero state le conseguenze in termini economici. Come riportato da David Gibson di Astria Advisory Japan, nell’ultimo incontro con gli azionisti la compagnia avrebbe segnalato una perdita di 6,5 miliardi di Yen dovuta a Marvel’s Avengers, che corrisponderebbero a circa 62 milioni di dollari.

Sempre David Gibson segnala come il titolo sviluppato da Crystal Dynamics ed Eidos Montreal avrebbe venduto il 60% di quanto previsto, il che – sempre secondo Gibson – significherebbe un totale di 3 milioni di copie vendute e un costo di produzione attorno ai 170-190 milioni di dollari. Numeri che non stupiscono, vista la portata del titolo e l’importanza della proprietà intellettuale associata; ma, se le notizie di questa ingente perdita dovessero confermarsi veritiere, viene da chiedersi per quanto a lungo Square continuerà a ritenere sostenibile questo progetto. Che la versione next gen e il contenuto previsto per i prossimi mesi riescano a risollevare le sorti del Vendicatori videoludici?