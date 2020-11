Mass Effect: Legendary Edition confermata, arriverà nel 2021

Dopo tanti tira e molla, finalmente BioWare ha ritenuto fosse giunto il momento: Mass Effect: Legendary Edition è stato ufficialmente confermato dallo sviluppatore. La collezione includerà i primi tre capitoli della saga più tutti i loro DLC singleplayer. BioWare ha specificato che “il nostro obiettivo non è stato rifare o reinventare i giochi originali, ma modernizzare l’esperienza così che fan e nuovi giocatori possano godersi le opere originali nella loro forma migliore possibile”; non un remake, quindi, quanto piuttosto una remaster. Mass Effect: Legendary Edition presenterà infatti nuove texture, modelli e shader, oltre a framerate migliorati e supporto a risoluzioni maggiori (fino a 4K) rispetto agli originali usciti fra 2007 e 2012 (sembra ieri che ci si scannava sul finale del terzo capitolo).

Questa Legendary Edition arriverà nella primaverà 2021 su PC, Xbox One e PS4; sarà inoltre compatibile con le console di nuova generazione, sulle quali sono previsti miglioramenti tecnici specifici. Prima di chiudere, Casey Hudson di Bioware ha anche aggiunto una piccola nota che sicuramente farà piacere agli appassionati.

“Qui a BioWare, un team di veterani sta lavorando duramente per progettare il prossimo capitolo dell’universo di Mass Effect. Siamo ancora nelle fasi iniziali del progetto e non posso dire molto di più, ma non vediamo l’ora di condividere con voi la nostra visione per il futuro.”