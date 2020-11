Xbox Game Studios: Microsoft acquisirà uno studio giapponese?

Dopo la recente acquisizione di ZeniMax Media e l’ingresso di numerose realtà negli Xbox Game Studios, Microsoft pare sia in procinto di acquisire uno studio con sede in Giappone.

Stando a quanto riportato da Takashi Mochizuki sulle colonne di Bloomberg, infatti, la Casa di Redmond avrebbe iniziato a intavolare delle trattative informali con alcune realtà nipponiche al fine di espandere la sua area di influenza sul mercato asiatico. Non conosciamo ancora i nomi degli studi avvicinati da Microsoft, tuttavia sappiamo che ad alcune diverse realtà grandi e piccole è stato offerto l’ingresso nella scuderia Xbox.

Chiaramente vi ricordiamo che queste trattative dovrebbero essere ancora in corso e potrebbero portare a un nulla di fatto.

Condividi con gli amici Inviare