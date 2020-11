Sackboy: A Big Adventure, niente multiplayer online al lancio

Una delle funzionalità più importanti di Sackboy: A Big Adventure non sarà disponibile al lancio: gli sviluppatori hanno infatti confermato che il multiplayer online verrà aggiunto successivamente con un aggiornamento gratuito.

Intervenendo sul blog ufficiale PlayStation, Ned Waterhouse di Sumo Digital ha fatto sapere che al lancio sarà disponibile la sola modalità multigiocatore locale, laddove quella online arriverà entro la fine dell’anno grazie a un’apposita patch. L’update introdurrà anche il cross-play tra le diverse versioni del gioco, garantendo la possibilità ai possessori dell’edizione per PS5 di giocare con chi possiede il gioco in formato PS4, e viceversa. Sarà inoltre possibile trasferire i progressi della versione PS4 su PS5.

Vi ricordiamo che Sackboy: A Big Adventure sarà disponibile dal 19 novembre, giorno di lancio della console next-gen di Sony.

