Xbox Game Pass: Microsoft stuzzica i fan di Star Wars e The Mandalorian

Potrebbero esserci novità in arrivo a tema Star Wars per gli abbonati al servizio Xbox Game Pass. La possibilità è concreta dopo che Microsoft ha diffuso un’immagine di The Mandalorian attraverso l’account Twitter del servizio in abbonamento.

I gestori dell’account affermano di averlo fatto per una ragione, anche se questa è al momento sconosciuta. È possibile che Microsoft abbia voluto stuzzicare i fan di Star Wars poiché ha in programma qualche tipo di annuncio legato a Disney+, il servizio di streaming sul quale va in onda The Mandalorian. Oppure, molto più realisticamente, la Casa di Redmond ha voluto ricordare che da domani gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate potranno accedere al catalogo di EA Play, il quale include diversi giochi a tema Star Wars, tra cui il recente Jedi: Fallen Order.

Staremo a vedere.

