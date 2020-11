Tekken 7: Kunimitsu e lo stage Vermilion Gates disponibili da domani

Bandai Namco ha annunciato che Kunimitsu e lo stage Vermilion Gates, entrambi parte del Season Pass 4 di Tekken 7, saranno disponibili da domani su PC, PS4 e Xbox One.

Figlia del primo Kunimitsu, che ha fatto la sua ultima apparizione in Tekken Tag Tournament 2, questo personaggio che indossa la maschera di una volpe continuerà la tradizione nelle abilità di Manji Ninjutsu.

Oltre a questi DLC, un aggiornamento gratuito migliorerà il gioco grazie a nuovi aggiustamenti nel bilanciamento, a un sistema di classifiche rinnovato e ai miglioramenti delle partite online.

Entrambi i contenuti aggiuntivi sono disponibili per l’acquisto separatamente o come parte del Season Pass 4.

Condividi con gli amici Inviare