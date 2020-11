Rockstar Games: nuovi dettagli sui giochi retrocompatibili

Con un comunicato diffuso tramite il sito ufficiale della compagnia, Rockstar Games ha svelato ulteriori dettagli circa i giochi retrocompatibili e giocabili su PS5 e Xbox Series X/S.

“Se possiedi una copia fisica di un gioco retrocompatibile, potrai inserire il disco senza problemi nella nuova PlayStation 5 o nella nuova Xbox Series X (sono escluse la PlayStation 5 Digital Edition e l’Xbox Series S),” si legge nel comunicato. “I proprietari di copie digitali, invece, avranno accesso immediato ai titoli Rockstar compatibili collegati ai loro account PlayStation Network o Xbox Live. Su PlayStation 5, quei titoli saranno disponibili nella sezione La tua raccolta nella Libreria; su Xbox Series X|S invece, li troverai nella sezione Pronti per l’installazione.”

Rockstar conferma, inoltre, che tutti i salvataggi saranno trasferibili sulle console next-gen sia tramite cavi LAN, connessione wireless o periferiche di memorizzazione USB che sfruttando i servizi di cloud saving offerti da PlayStation Plus o Xbox Live. Anche i progressi accumulati sui server di GTA Online e Red Dead Online verranno mantenuti.

Tutti i titoli Rockstar Games retrocompatibili su Xbox One lo saranno anche su Xbox Series X/S. Sono inclusi titoli usciti per Xbox 360 o per la prima versione di Xbox:

Bully: Scholarship Edition

Grand Theft Auto IV

Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City

Grand Theft Auto: San Andreas

Midnight Club: Los Angeles

Red Dead Redemption

Rockstar Games presents Table Tennis

La collezione per PlayStation 2 disponibile per Playstation 4 su PlayStation Store include:

Bully

Grand Theft Auto III

Grand Theft Auto: San Andreas

Grand Theft Auto: Vice City

Manhunt

Max Payne

Red Dead Revolver

The Warriors

Infine, tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus riceveranno 1.000.000 di GTA$ (depositati sul loro conto di gioco presso la Maze Bank entro 72 ore dall’accesso) per ogni mese in cui giocheranno a GTA Online nella sua versione per PlayStation 4, fino alla sua uscita su PlayStation 5 nel 2021.