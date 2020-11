Descenders: le vendite complessive toccano quota 250 mila unità

Il publisher No More Robots, nella persona di Mike Rose, ha fatto sapere che le vendite di Descenders hanno toccato e superato quota 250 mila copie. La bellezza di 150 mila unità è stata piazzata nell’ultimo anno, sebbene il gioco di RageSquid sia in circolazione dal febbraio del 2018.

Mike Rose spiega che questo successo si deve principalmente alla popolarità che Descenders ha guadagnato dalla sua presenza nel catalogo del servizio Xbox Game Pass, sia su console che su PC, dove è rapidamente entrato nella top ten dei videogiochi più scaricati dagli abbonati. In totale, ben 3,5 milioni di utenti unici hanno giocato a Descenders, contribuendo così al successo commerciale di questo piccolo titolo indipendente.

