Ratchet & Clank, Gran Turismo 7 arriveranno nella prima metà del 2021

In previsione del lancio della PlayStation 5, Sony ha rivelato il suo ultimo video pubblicitario. A farci compagnia ritorna ancora una volta la voce di Travis Scott, ma quest’oggi sono i giochi ad avere un ruolo di primo piano: in particolare, stiamo parlando di Demon’s Souls, Marvel’s Spiderman: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart, Gran Turismo 7, Returnal e Horizon: Forbidden West.

Il video contiene anche qualche anticipazioni su quando effettivamente potremo aspettarci questi titoli. Come già noto, Demon’s Souls e Miles Morales saranno disponibili al lancio della nuova console, mentre per Gran Turismo 7, Ratchet & Clank: Rift Apart e Returnal abbiamo finalmente qualche informazione più concreta: a quanto pare, i tre titoli vedranno la luce nella prima metà del 2021. Ci sarà da aspettare qualche mese in più per il secondo capitolo delle avventure di Aloy, invece: Horizon Forbidden West è infatti previsto per la seconda metà del 2021.

Ovviamente, tutte queste date vanno prese come indicative; gli ultimi mesi ci hanno purtroppo abituato a numerosi rinvii e rimandi, anche se noi speriamo non sia il caso di questi attesi titoli.