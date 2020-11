SnowRunner: Saber rivela nuove immagini del DLC Explore & Expand

Si avvicina la stagione invernale, e quale modo migliore di affrontarla se non al volante di un potente mezzo pensato per solcare i terreni più difficili? È quello che devono aver pensato Saber Interactive e Focus Home, che hanno deciso di rivelare una serie di nuove immagine per la seconda espansione di SnowRunner, intitolata Explore & Expand. Questo DLC sarà disponibile a partire dal 16 novembre, arriverà incluso nel Season Pass e aggiungerà due nuove mappe ambientate nello Yukon canadese. Qui potremo raccogliere nuove risorse da poi utilizzare nel crafting, e sicuramente per solcare queste valli innevate ci torneranno utili i tre nuovi veicoli introdotti: Caterpillar 770G, Caterpillar TH357 e Krs 58 Bandit.

L’inizio della seconda stagione di SnowRunner includerà anche contenuti gratuiti aggiuntivi, tra cui l’Xtreme cargo, nuovi oggetti di personalizzazione e due mappe ambientate in Alaska e nel Taymyr. Ricordiamo che il titolo di Saber Interactive è disponibile su PC, PS4 e Xbox One.