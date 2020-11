The Medium: Bloober Team non ha nei piani una versione PS5

Brutte notizie per i fan dell’horror made in Bloober Team che meditano di acquistare una PS5. A proposito di The Medium, o studio polacco ha infatti dichiarato a Gamingbolt che “per il momento, ci siamo concentrando su Xbox [Series] X e S e su PC, quindi nei nostri piani non c’è nessun’altra piattaforma”. Le risposte seguenti sembrano indicare abbastanza chiaramente un accordo di esclusività con Microsoft; resta da vedere se questa esclusività sarà temporale o se invece le porte a una versione PS5 sono definitivamente chiuse.

Ricordiamo, inoltre, che The Medium – il cui lancio è di recente stato rinviato al 28 gennaio – non è previsto per nessuna console di attuale (almeno, ancora per qualche giorno) generazione; il motivo sarebbe la richiesta parecchio esigente in termini di hardware, testimoniata anche dai requisiti per PC.